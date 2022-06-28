Ещё один человек госпитализирован в больницу.

Во Владимирской области в двух ДТП погибли три человека. Подробностями поделились в УМВД по Владимирской области.Под Петушками на 128-м километре трассы М-7 27 июня в 17:05 38-летний водитель фургона врезался в фуру. Водитель первой машины и его пассажир погибли на месте автокатастрофы.В Гусь-Хрустальном районе на 347-м километре Р-132 в 21:45 30-летний автомобилист на ВАЗ-2112 выехал на встречку и погиб после лобового столкновения с ВАЗ-2115. Машина загорелась. На её тушение выезжали 10 пожарных и две единицы спецтехники. Водитель второго отечественного авто госпитализирован.Проводится проверка.