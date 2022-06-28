Кристина Асмус шокировала народ необычной выходкой.

Кристина Асмус шокировала народ необычной выходкой.Многим актриса полюбилась после роли в сериале "Универ", где она сыграла скромную Варю Черноус. Кристина Асмус долго ассоциировалась у публики с этим образом, пока не показала себя во всей красе.Чего только стоит ее участие в фильме "Текст" Клима Шипенко, в котором зрители увидели весьма пикантные сцены с бывшей женой Гарика Харламова. В одной из них, кстати, артистка разделась догола и без зазрения совести трясла своими грудями. Тогда многих поклонников столь эротические сцены повергли шок, а актриса встретила в свою сторону волну хейта.Но Кристину Асмус это не сделало скромнее. Так что, она продолжает эпатировать публику. Накануне актриса опубликовала новый пост, в котором сделала неоднозначное заявление. "Я поцеловалась с незнакомым мужчиной!" – написала в микроблоге бывшая жена Гарика Харламова.Далее она пояснила, что решилась на отважный эксперимент: показывать отрывки спектаклей, а потом проигрывать их с обычными зрителями. Так вот, одна из таких сцен закончилась тем, что актриса языком изучила глотку первого встречного, вызвавшегося из зала. По крайне мере так показалось по страстному поцелую, который они продемонстрировали.На удивление актрису даже не осуждали за ее столь близкие контакты с незнакомцами, а к ласкам на сцене с первым встречным отнеслись с иронией. "Совсем распустилась...уже целуется с незнакомыми мужчинами", – написал кто-то из комментаторов под публикацией Кристины Асмус, сопроводив текст смеющимися смайликами.