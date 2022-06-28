Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Во Владимирской области поезд сбил 29-летнего мужчину. ЧП произошло на железнодорожной станции Александров.Полицейские установили, что житель Башкортостана переходил пути и не заметил приближающийся состав. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние до пешехода уже было критическим. Избежать трагедии не удалось. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.Транспортная полиция напоминает, что даже при соблюдении скоростного режима невозможно моментально остановить движущийся поезд. Инерция составляет примерно километр, поэтому если вы идёте в наушниках или просто зазевались, то даже машинист с реакцией мангуста не спасёт вашу жизнь.Добавим, что двумя неделями ранее в Александровском районе, на перегоне «Струнино - Арсаки», локомотив