Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Во Владимирской области поезд сбил 29-летнего мужчину. ЧП произошло на железнодорожной станции Александров.
Полицейские установили, что житель Башкортостана переходил пути и не заметил приближающийся состав. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние до пешехода уже было критическим. Избежать трагедии не удалось. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью.
Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Транспортная полиция напоминает, что даже при соблюдении скоростного режима невозможно моментально остановить движущийся поезд. Инерция составляет примерно километр, поэтому если вы идёте в наушниках или просто зазевались, то даже машинист с реакцией мангуста не спасёт вашу жизнь.
Добавим, что двумя неделями ранее в Александровском районе, на перегоне «Струнино - Арсаки», локомотив