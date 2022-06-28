Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий прикрепил на Боевое знамя соединения знаки отличия — Георгиевскую ленту и специальное навершие для древка.

В Муроме 28-ой понтонно-мостовой бригаде официально присвоили почётное звание «гвардейской». Об этом сообщили в Минобороны.Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий прикрепил на Боевое знамя соединения знаки отличия — Георгиевскую ленту и специальное навершие для древка. Военнослужащим, отличившимся в СВО на Украине, вручили ордена и медали.Ставицкий отметил профессионализм подчинённых и выразил уверенность в их дальнейшей беззаветной службе Отечеству.Напомним, что подразделение в Муроме сформировано в 2015 году. Основная задача - оборудование переправ через водоёмы. Указ о присвоении наименования Владимир Путин.