Об этом сообщает Ленинский районный суд г. Владимира.

В Петушках подрядчика обвиняют в хищении денег при строительстве двух ФАПов. Об этом сообщает Ленинский районный суд г. Владимира.Харатян Д. В. обвиняется в обмане руководства больницы. Со 2 сентября по 30 декабря 2019 года заместителем генерального директора предоставлялась ложная информация о выполненных работах по строительству. В общем размере было украдено более одного миллиона рублей.Организация ООО «ТрансКапСтрой» заключила договор с Петушинской районной больницей на постройку фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Анкундиново и Караваево. Строительство должно было проводиться в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».Уголовное дело передано на рассмотрение. Судебное заседание назначено на 4 июля этого года.