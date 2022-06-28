Погибших и пострадавших нет.

В Селивановском районе сгорели два блока сараев и две машины. ЧП произошло 27 июня в посёлке Костенец.В 15.23 поступило сообщение о возгорании. На место прибыли 12 пожарных машин и 38 человек личного состава МЧС, а также филиал ГАО ВО «Владлесхоз» - 2 единицы техники и 6 сотрудников. Существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки. Пожарные оперативно потушили пламя на площади 1500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Дознаватели устанавливают причину случившегося.