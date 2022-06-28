В рамках исполнительного производства пристав запретил даме выезд за границу и регистрационные действия в отношении её столичной однокомнатной квартиры. После этого она перечислила всю сумму в полном объёме.

В Судогодском районе судебные приставы взыскали 400 тысяч рублей с местной жительницы, оштрафованной за вымогательство. Ранее за своё преступление 61-летняя женщина отбывала реальный срок в колонии. Она нарушила закон будучи нотариусом.«В случае если в течение 60 дней со дня вступления приговора в силу должник не оплачивает штраф, то сотрудник ФССП о замене наказания на обязательные работы или на тюрьму», - напоминают пресс-службе ведомства.В рамках исполнительного производства пристав запретил даме выезд за границу и регистрационные действия в отношении её столичной однокомнатной квартиры. После этого она перечислила всю сумму в полном объёме.