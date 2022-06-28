После трехлетнего перерыва во Владимире вновь прошел День молодежи.

После трехлетнего перерыва во Владимире вновь прошел День молодежи. Тысячи людей собрались на Театральной площади. В программе праздника были интерактивные зоны, конкурсы, подарки, выступление музыкальных коллективов!Яркой частью события стали активности от Владимирского филиала «Т Плюс». Энергетики организовали для молодежи интересную площадку с крафтовыми играми. А самых маленьких гостей порадовали большие домики, которые они с удовольствием раскрашивали.«Т Плюс» не остался в стороне и от традиционного чемпионата ползунков, подарив победителям памятные подарки, а всем участникам небольшие утешительные призы. Среди маленьких спортсменов оказались и малыши сотрудников Владимирского филиала.Студентам и выпускникам, пришедшим на праздник, сотрудники HR-блока также рассказали о перспективах, которые открываются в компании «Т Плюс» для молодых специалистов.Менеджер по развитию корпоративной культуры и вовлеченности Александр Мешковец пояснил: «Работая в «Т Плюс» ты чувствуешь уверенность в завтрашнем дне. Мы здесь для того, чтобы рассказать молодежи о том, что энергетика - это надежно, перспективно и всегда интересно. Мы очень рады видеть молодых ребят на электростанции, потому что они с собой приносят новые, интересные идеи и находят креативные решения даже в самых повседневных задачах».