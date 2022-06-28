Уголовное дело передано суд для рассмотрения.

Во Владимире 31-летний мужчина пойдёт под суд за убийство гражданской жены. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.С 2013 года обвиняемый жил со своей благоверной душа в душу. Семейное счастье рухнуло 27 февраля во время застолья. Между пьяными сожителями произошла сцена ревности. Владимирец взял табурет и огрел им любимую по голове.Пострадавшую госпитализировали, но спасти не смогли. Через несколько недель она умерла.Уголовное дело передано суд для рассмотрения.