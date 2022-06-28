Для 5 146 ребят началась пора выпускных.

Во Владимирской области 569 выпускников окончили школу с золотыми медалями. Об этом в своём аккаунте «Вконтакте» сообщил Александр Авдеев.Для 5 146 ребят началась пора выпускных. Следующий этап – поступление в ВУЗы.«Почти четверть владимирцев набрали свыше 81 балла по результатам ЕГЭ по русскому языку. По химии –21,9%, по обществознанию – 17,7%», - добавил врио губернатора.Глава региона подчеркнул, что мало высоких результатов по профильной математике.«Поручил департаменту образования проанализировать итоги и помочь учителям исправить ситуацию», - резюмировал он.