Машина ДПС врезалась в забор частного дома, пытаясь догнать нарушителя закона в деревне Чудиново Вязниковского района 28 июня. Факт ДТП подтвердили в УГИБДД Владимирской области. Фотография

Машина ДПС врезалась в забор частного дома, пытаясь догнать нарушителя закона в деревне Чудиново Вязниковского района 28 июня. Факт ДТП подтвердили в УГИБДД Владимирской области. Фотография машины «повисшей» на заборе деревенского дома появилась в группе «Подслушано Вязники» днем 28 июня. По словам местных жителей, сотрудники ГИБДД с мигалкой пытались кого-то догнать, но не справились с