Такое жалованье предлагают стоматологу-хирургу-имплантологу.

Во Владимирской области самой высокооплачиваемой вакансией оказалась работа стоматолога-хирурга-имплантолога. Данные опубликовал портал hh.ru.Опытному дантисту предлагают от 250 тысяч рублей в месяц. Аналогичный оклад сулят мастерам мебельного производства. На третьем месте расположился пост регионального директора по продажам, которому обещают от 200 тысяч рублей на руки.От 180 до 250 тысяч могут заработать проектные менеджеры и программисты.За труд аналитика 1С работодатели готовы платить от 180 тысяч рублей.