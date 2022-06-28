Сотрудники полиции по Селивановскому району спасли дикую косулю, которую затянуло в трясину болота у реки Колпь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД 28 июня. Начальник ОУР Отделения МВД

Сотрудники полиции по Селивановскому району спасли дикую косулю, которую затянуло в трясину болота у реки Колпь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД 28 июня. Начальник ОУР Отделения МВД России по Селивановскому району Артем Горожанов, находясь у берега реки Колпи вместе с коллегой, заметили дикую косулю, которую затянуло в трясину на болоте. Обессиленный и замерзший зверь