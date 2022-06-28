Животное отпустили обратно в лоно дикой природы.

Начальник отдела уголовного розыска селивановской полиции капитан Артем Горожанов вместе с коллегой спасли попавшую в трясину дикую косулю. Историей поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Находясь на берегу реки Колпи, они заметили животное, которое затянуло в водоём на заболоченном участке. Самостоятельно парнокопытное выбраться уже не могло. Сотрудники МВД вызвали охотоведов и попросили знакомых срочно привезти лодку.«Мужчины добрались до косули, им пришлось передвигаться уже по пояс в воде. Артем Горожанов вытянул её на борт и доставил на берег», - добавили в УМВД.Животное отпустили обратно в лоно дикой природы.