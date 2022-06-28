В регионе проводятся регулярные рейды по выявлению серых перевозчиков.

Во Владимирской области усиливается борьба с нелегальными перевозчиками. Об этом заявили в пресс-службе губернатора.«Особую активность они проявляют в направлении Собинки, Мурома, Гусь-Хрустального, – сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Николай Теняков. – Проведён рейд, в рамках которого по линии ФНС составлено три протокола за предпринимательскую деятельность без регистрации. МВД собран материал для проведения административного расследования. Проверки будут проводиться регулярно».В период пандемии ковида работа с нарушителями ослабла, сейчас власти наверстывают упущенное.«Наша задача – помочь легальному бизнесу и перекрывать доступ тем, кто работает незаконно», – подчеркнул Александр Авдеев.Сегодня транспортное обслуживание в 33-ем регоине осуществляется по 363 муниципальным, 46 пригородным межмуниципальным и 43 междугородным маршрутам.