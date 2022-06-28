Теперь, перед публикацией официальной статистики, информация будет перепроверяться.

Во Владимирской области забраковали 25 тысяч анкет, заполненных во время переписи населения. Как сообщили во Владимирстате, около 10% пользователей госуслуг внесли противоречивые данные.«Не может 37-летний человек иметь дошкольное образование», - привёл пример одной из несостыковок глава ведомства Александр Быков.Теперь, перед публикацией официальной статистики, информация будет перепроверяться.Напомним, что охват Всероссийской переписи в 33-ем регионе достиг 99% граждан.