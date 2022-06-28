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<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-zapustili-goryachuyu-liniyu-po-zabroshennym-zdaniyam.html" target="_blank">Во Владимирской области запустили «горячую линию» по заброшенным зданиям</a> - Жители могут звонить по номерам: 8-(4299) 33-03-04, 8-(4922) 44-74-07, либо отправлять адреса опасных мест по электронной почте: 33deti@mail.ru, 33region@onf.ru.