Жители могут звонить по номерам: 8-(4299) 33-03-04, 8-(4922) 44-74-07, либо отправлять адреса опасных мест по электронной почте: [email protected], [email protected]
Во Владимирской области запустили «горячую линию» по заброшенным зданиям. Её открыли по инициативе детского омбудсмена, Следкома и реготделения ОНФ.
Цель - составить список всех бесхозных домов и строений, и предотвратить трагедии с гибелью детей.
Жители могут звонить по номерам: 8-(4299) 33-03-04, 8-(4922) 44-74-07, либо отправлять адреса опасных мест по электронной почте: [email protected]
, [email protected]
По возможности, владимирцев просят приложить фото.