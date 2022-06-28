Более 14,5 млн рублей взыскали с жителей Владимирской области за вождение в нетрезвом виде за 5 месяцев 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФССП 28 июня. За почти полгода

Более 14,5 млн рублей взыскали с жителей Владимирской области за вождение в нетрезвом виде за 5 месяцев 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФССП 28 июня. За почти полгода приставы возбудили 645 исполнительных производств на сумму 14 млн 737 тысяч рублей. Больше всего пьяных водителей поймали в Ковровском районе, уточнили в ФССП. Управление