Во Владимирской области взломали сайты двух СМИ. На сей раз атаке хакеров подверглись «Томикс» и «ТВ-Миг». Взломщики опубликовали поздравление с Днем Конституции Украины. Оба ресурса ..

Во Владимирской области взломали сайты двух СМИ. На сей раз атаке хакеров подверглись «Томикс» и «ТВ-Миг». Взломщики опубликовали поздравление с Днем Конституции Украины. Оба ресурса частично устранили проблемы.«Работа портала, увы — не без потерь, восстановлена. Постараемся в ближайшее время вернуть наиболее важные материалы, которые были опубликованы с пятницы по понедельник», - уточнили в «Томиксе».«ТВ-Миг» также ожил, но со страниц сетевого издания пропали все статьи и новости.Напомним, что это не первая атака на владимирские средства массовой информации. В середине мая со схожими неприятностями ГТРК «Владимир», «Зебра-ТВ», «Ключ-Медиа» и «Чеснок».