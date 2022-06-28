По данным областной полиции, за год на территории региона произошло свыше 100 краж велотранспорта, общий материальный ущерб превысил 1 миллион рублей. Задержаны более 40 человек. За июнь во

По данным областной полиции, за год на территории региона произошло свыше 100 краж велотранспорта, общий материальный ущерб превысил 1 миллион рублей. Задержаны более 40 человек. За июнь во Владимире, Александрове, Коврове и Муроме пропали велосипеды стоимостью от 7 000 до 56 000 рублей. Так, в областном центре задержали мужчину, подозреваемого в хищении восьми велосипедов у