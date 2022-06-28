Несколько месяцев жители сразу нескольких домов по улице Пичугина пытаются избавиться от проблемной мусорной площадки. Она регулярно превращается в настоящую свалку. Отходы из этой

Несколько месяцев жители сразу нескольких домов по улице Пичугина пытаются избавиться от проблемной мусорной площадки. Она регулярно превращается в настоящую свалку. Отходы из этой мусорки разлетаются по всей округе, а из-за отвратительного запаха даже пройти мимо нее невыносимо. Мусор из контейнеров вывозят, а вот площадка вечно грязная. Жители говорят, что здесь целый микрорайон складирует крупногабаритный