В сараях в Селивановском районе 27 июня случился крупный пожар на площади 1,5 тысячи кв.м. Сгорели животные, автомобили, мотоциклы и трактора, а общий ущерб оценивается примерно в 10 млн рублей,

В сараях в Селивановском районе 27 июня случился крупный пожар на площади 1,5 тысячи кв.м. Сгорели животные, автомобили, мотоциклы и трактора, а общий ущерб оценивается примерно в 10 млн рублей, сообщили в интернет-издании «Горбатка.ру». Вызов в спасательную службу поступил в 15:23. В МЧС сообщили о возгорании в блоке сараев в поселке Костенец у дома №20.