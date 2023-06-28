55 лет исполнилось главному городскому бассейну Владимира. В этот день, 28 июня 1968 года, во...

55 лет исполнилось главному городскому бассейну Владимира.В этот день, 28 июня 1968 года, во Владимире принят в эксплуатацию "Дома физкультуры" с плавательным бассейном на улице Мира, напоминает. пресс-служба правительства ВО.Торжественно перерезав ленту, первые посетители вошли в новый Дом физкультуры, который жители прозвали просто "Бассейном" и зовут до сих пор.В наше время двери отмечающего свое 55-летия «Городского центра здоровья» открыты для всех, каждый день его посещает около 1000 человек.Фото: пресс-служба правительства ВО.