Он также продолжает возглавлять союз журналистов региона.

Бывший руководитель пресс-службы мэрии Владимира Александр Карпилович назначен советником губернатора Владимирской области. Экс-начальник управления по СМИ и взаимодействию с общественностью свой предыдущий пост на минувшей неделе.Официально о назначении не сообщалось, но в пресс-релизе, который администрация указано, что «советник губернатора Владимирской области Александр Карпилович поздравил владимирских мусульман с праздником Курбан-байрам».Напомним, что Александр Арнольдович работал в пресс-службе горадминистрации с июня 2012 года. Он также продолжает возглавлять союз журналистов региона.Его временным преемником назначен зам Игорь Ефремов.