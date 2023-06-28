Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Александр Карпилович рассказал о своей новой должности. О том, что экс-начальник управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира перешел в

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Александр Карпилович рассказал о своей новой должности. О том, что экс-начальник управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира перешел в команду губернатора, мы знали чуть раньше. Сегодня стало известно, что Александр Карпилович стал советником губернатора Владимирской области. Александр Карпилович, советник губернатора по информационной политике Сфера –