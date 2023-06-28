Оценка эффективности производится с применением искусственного интеллекта и мнения экспертов.

Алексей Говырин стал единственным представителем Владимирской области в рейтинге.Всего в списке 36 парламентариев. занял 34-ое место в рейтинге эффективности депутатов Госдумы РФ в июне. Рейтинг подготовлен проектом «ПУЛ Telegram».Оценка эффективности производилась с применением искусственного интеллекта и мнения экспертов. В критерии входят: активность и инициативность, соотношение негативных и позитивных отзывов, обратная связь с жителями в соцсетях и мессенджерах.Напомним, что Алексей Борисович избран в Госдуму по спискам «Единой России» осенью 2021 года. В парламенте он представляет не только Владимирскую, но и Ивановскую области. Ранее Говырин являлся депутатом Заксобрания региона-33.