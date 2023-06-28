Балканский циклон принесёт во Владимирскую область дожди и резкое похолодание. Метеоролог и...

Балканский циклон принесёт во Владимирскую область дожди и резкое похолодание.Метеоролог и ведущий специалист Центра ФОБОС - Михаил Леус рассказал в своём официальном telegram-канале о Балканском циклоне, который почти приблизился к центральным областям Европейской России.Дожди постепенно охватят всю территорию нашего региона. И уже завтра — 29 июня 2023 года во Владимире без зонта на улицу точно не выйти! Сопровождаться влияние циклона будет резким понижением температуры.Всю ночь с 28 на 29 июня во Владимире и области будут лить дожди. К 6 утра воздух прогреется лишь до +14°C . Правда, синоптики обещают, что к 12.00 дня дождь во Владимире все же прекратится. Максимальная дневная температура - 18°C тепла.Давление будет понижаться: с 746 мм. рт. ст. до 740 мм. рт. ст. Ветер ожидается юго-восточный, 2 метра в секунду. Влажность воздуха днём составит 70%. Спокойное магнитное поле.30-го июня также сохранится влияние циклона, снова ожидаются дожди. Прохлада сохранится.Народный прогноз погоды на 29 июня 2023 года:«Вода в лужах пузырями - дождь усилится», «Папоротник с раннего утра листья сворачивает – день будет солнечный», «На лугу кузнечиков не слышно – к ненастью», «Убыль реки – к дождю».Фото: pxfuel.com