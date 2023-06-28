Авторами проектов выступили школьники Владимирской области и воспитанники технопарка.

22 июня в г. Владимире на территории Детского технопарка «Кванториум-33» состоялась публичная защита проектов по направлению биотехнологии, промышленная робототехника и виртуальная и дополненная реальность.Авторами проектов выступили школьники Владимирской области и воспитанники технопарка. Экспертами на защите проектов по направлению биотехнологии выступили сотрудники ГБУ ВО «Экорегион». Всего было представлено восемь проектов. Каждый из них нес свою идейность и уникальность в научно-исследовательском и инженерно-техническом направлениях.Среди всех работ сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» были отмечены такие проекты, как «Путь уменьшения антропогенного воздействия на окружающую природную среду» (авторы проекта Волкова Алена, Тишина Анастасия, педагог дополнительного образования по направлению биотехнологии Дарья Федосеева), «Геохимический барьер» (авторы проекта Волкова Елизавета и Курочкина Софья (вместе с ними работают также Герасимов Даниил и Цветкова Арина), педагог дополнительного образования по направлению биотехнологии Дарья Федосеева)) и проект «Экологическое состояние родников селитебных территорий Владимирской области» (авторы Гуськова Анастасия, Денисова Полина, педагог дополнительного образования по направлению биотехнологии Елена Запруднова).Работа над такими проектами в первую очередь помогает находить пути решения различных экологических вопросов не только за счет сбережения природных ресурсов, но и с помощью современных технологических процессов и существующих технологий. Адаптировать полученные результаты под производственные отрасли, в которых это наиболее востребовано, с целью снижения негативного воздействия на экологию, улучшение состояния окружающей среды.С этапами защиты проектов и проектными работами участников можно ознакомится на страницах организации в соцсетях.