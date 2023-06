Для тех, кто хоть чуть-чуть знает английский язык: Группа российских туристов приезжает в англоязычную страну. Гид их предупреждает: - Будьте осторожны, ни в коем случае не отбивайтесь от группы. Здесь кругом сутенеры. Но если все-таки отбились, тут же требуйте российского консула. Один мужик все-таки потерялся. Тут же к нему подбегает какой-то человек: - Do you want a white woman? - No, no! - кричит мужик. - Do you want a black woman? - No! - Do you want a man?! - No!!! - Do you want an animal?!! - NO!!! I WANT RUSSIAN CONSUL! - Possible, but very expensive... еще анекдот!