Работы пройдут на территории от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД.

Работы пройдут на территории от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД.Власти столицы активно благоустраивают территории около транспортных объектов. Работы на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД уже стартовали. Там запланировано масштабное озеленение.В частности специалисты высадят на территории порядка пяти с половиной тысяч деревьев: ели, липы, клены, ивы, рябины, спиреи и дерен. Кроме того, там появятся около 33 тысячи кустарников, а также цветочные композиции.Участок работ включает в себя территорию площадью около 50 гектаров, прилегающую к Московскому скоростному диаметру в границах между улицей Маршала Шестопалова и Павелецкого направления Московской железной дороги.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что проект благоустройства предусматривает не только озеленение участка МСД, но и организацию общественных пространств.Они включат в себя новые пешеходные маршруты, зоны для отдыха и занятий спортом. К слову, все элементы благоустройства имеют единую концепцию с функциональными зонами. Об этом рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов."Территория разделена на зоны кратковременного пребывания, спортивные площадки, участки озеленения и скейт-парк. Их объединяет прогулочный маршрут и спортивная дорожка", – отметил чиновник.По его словам, устройство пешеходной зоны ведется на участке от Кавказского бульвара до подэстакадного пространства на Кантемировской улице. Специалисты применят гранитное мощение.Для цветочного оформления участка решено использовать многолетние растения, декоративные травы и мраморную крошку. Рисунок цветников выбран не случайно – он подчеркивает линии планировочного решения бульвара.Важно отметить, что участок МСД будет включать в себя чуть менее 17 километров дорог, около пяти из которых придется на основной ход. Еще 12 километров займут прилегающие дорожные участки. Московский скоростной диаметр призван улучшить транспортное обслуживание 48 районов столицы, в которых живут более пяти миллионов человек.