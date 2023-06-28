В Центробанке допустили повышение ключевой ставки.

Ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Центрального Банка России (ЦБ РФ), сообщил журналистам во Владивостоке заместитель председателя организации Алексей Заботкин. Об этом пишет РИА Новости. Это может произойти впервые после длительного периода, ранее она оставалась неизменной. Период неизменности длится с сентября 2022 года.Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели, — отметил представитель регулятора. Он добавил, что пока данные это подтверждали. По оценке специалистов ЦБ РФ, баланс рисков в большей степени смещен в сторону проинфляционную.Заботкин указал на расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора. Это ускоряет кредитования в последние месяцы.Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной, — уточнил финансист.В июне регулятор оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых.Ранее риск-менеджер Александр Разуваев заявил, что рубль в будущем сможет укрепиться, поэтому не стоит сейчас переживать из-за повышения курса доллара, который поднялся на Мосбирже выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.По его словам, вскоре в стране улучшится макроэкономическая ситуация, что будет способствовать укреплению рубля. Помимо этого, Центробанк России в ближайшее время планирует повысить ключевую ставку, что также позволит снизить курс доллара, добавил экономист.