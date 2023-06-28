К вечеру 29 июня ожидается понижение температуры до +17 градусов.

Через Владимирскую область пройдёт прохладный атмосферный циклон. Об этом сообщают синоптики.К вечеру 29 июня ожидается понижение температуры до +17 градусов. Циклон принесёт в регион дожди и похолодание. Осадки прогнозируются 29, 30 июня и 1 июля. На протяжении трёх дней температура будет колебаться от +14 до +20.Давление составит 735 - 740 мм ртутного столба. Скорость юго-восточного и западного ветра не будет превышать трёх метров в секунду.