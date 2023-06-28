Николай Цискаридзе поздравил выпускников Академии русского балета.

Николай Цискаридзе поздравил выпускников Академии русского балета.Народный артист России Николай Цискаридзе с 1993 по 2013 год служил премьером Большого театра. После окончания активной карьеры, сопровождаемой многочисленными скандалами, перешел на преподавательскую работу, возглавив Академию русского балеты имени Вагановой.В 2014 году один из известнейших в мире артистов балета был избран ректором одной из старейших в мире балетных школ. Николай Цискаридзе занимает данную должность вот уже девять лет, хотя и в вузе случаются скандалы.В минувший вторник, 26 июня, в Академии русского балета прошел выпускной вечер. Разумеется, ректор поздравил выпускников с очень важным днем в их жизни. Николай Цискаридзе обратился к своим подопечным с трогательным посланием.Примечательно, что к 49 годам знаменитый балетмейстер не женился и не обзавелся наследниками, чем породил массу слухов о своей личной жизни. Так или иначе, своими детьми артист считает учеников Академии.Однако в личном телеграм-канале он назвал выпускников не только детьми, но и коллегами. Балетмейстер подчеркнул, что впереди их ждет взрослая жизнь, новые вызовы и цели, а также творческие возможности."Помните заветы своих педагогов, верьте в силу искусства и ничего не бойтесь!" – призвал Николай Цискаридзе.Кроме того, бывший премьер Большого театра поздравил педагогов Академии и родителей выпускников. Последних ректор призвал поддерживать своих детей и гордиться ими.Как напоминает интернет-издание , особая задача в воспитании наследников ложится на матерей-одиночек, коих в России немало. Так что Николай Цискаридзе выбрал подходящие напутственные слова.