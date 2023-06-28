Михаил Барышников, живущий за границей уже много лет, выдал замуж свою наследницу.

Михаил Барышников, живущий за границей уже много лет, выдал замуж свою наследницу.В 1970-х прославленный танцор уехал на гастроли в Канаду и не вернулся. Он стал самым знаменитым "невозвращенцем", потому что добился масштабных успехов на чужбине. Начав работать с труппой "Американского театра балета", артист строил карьеру в США: его приглашали на съемки, он выступал на сцене театров. А первое появление Михаила Барышникова в кино в роли звезды балета привела его к номинации на "Оскар".Личную жизнь знаменитый танцовщик тоже строил в США. Он закрутил роман с актрисой Джессикой Лэнг, которая родила ему дочь Александру. А потом женился на артистке балета Лизе Райнхарт. Вместе они стали родителями троих детей – Питера, Анны и Софии. На днях в семье артиста произошло радостное событие: наследница Анна вышла замуж в Нью-Йорке!Супругом звезды стал актер Тедди Бергман, с которым она много лет встречалась. В честь важного события новоиспеченные молодожены устроили пышное торжество, куда были приглашены только родственники и самые близкие друзья. Анна показала кадры со свадьбы в своем микроблоге. На одном видео был запечатлен знаменитый отец Михаил Барышников, радостно танцующий с псом на руках.Анна выбрала для церемонии бракосочетания белое платье с пышной юбкой, а голову украсила фатой. Нельзя не заметить, как она счастлива! Дочь Михаила Барышникова, не стесняясь гостей, весь вечер целовалась со своим возлюбленным.