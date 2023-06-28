Юлия Барановская смогла воспитать достойного сына, который не сидит у нее на шее.

Юлия Барановская смогла воспитать достойного сына, который не сидит у нее на шее.Знаменитая телеведущая самостоятельно воспитывает детей, которых родила в отношениях с Андреем Аршавиным: 17-летнего Артема, 10-летнего Арсения и 15-летнюю Яну. Звезда сумел вырастить достойных наследников. К примеру, старший, по признанию Юлии Барановской, несмотря на наличие успешных родителей, уже стал независимым.Артем уже давно не просит деньги у мамы и папы, потому что работать начал еще в 12 лет. Именно тогда он впервые вышел на сцену Большого театра, сыграв в опере "Билли Бадд" и заработав 27 тысяч рублей. Сейчас же Аршавин-младший трудится в качестве ведущего вместе со своей звездной матерью. Гонорар начинается от одного миллиона рублей, а заработанное родственники делят поровну."Самый большой мой личный казус, когда говорят, что сын ведет лучше, чем я. Но это правда", – поделилась Юлия Барановская.А вот старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана зарабатывает по-другому. 11-летняя Ариела сама создает бьюти-боксы, покупая косметику дешево и продавая дороже. Так, в неделю ей удается зарабатывает по 15-18 тысяч, что дает ей возможность и также не просить деньги у родителей.К слову, для своих лет девочка дружит с косметикой, нанося макияж, который может потягаться с профессиональным. Правда, этот талант, как передает , бесит Оксану Самойлову, которая хотела бы, чтобы дочь оставалась ребенком. Но силой запретить наводить красоту Ариеле она не может. Так что, наследница рэпера Джигана волей к независимости, можно сказать, похожа на сына Юлии Барановской.