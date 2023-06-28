Главного Карлсона страны – в образе этого персонажа актер выходил на сцену более двух тысяч раз – Спартака Мишулина не стало 17 июля 2005 года. Накануне очередной годовщины со дня смерти Народного артиста России на его могиле побывал корреспондент Дни.ру.

Главного "Карлсона" страны– в образе этого персонажа актер выходил на сцену более двух тысяч раз – Спартака Мишулина не стало 17 июля 2005 года. Накануне очередной годовщины со дня смерти Народного артиста России на его могиле побывал корреспондент "Дни.ру".В 2005-го врачи посоветовали Мишулину провести операцию на сердце – сделать шунтирование. Утверждали, что гарантия на успех составляет 99 процентов...А в июне того же года года Спартак Мишулин был госпитализирован в столичный центр кардиохирургии с диагнозом "сердечная недостаточность". Потребовалось срочное хирургическое вмешательство, через три дня после которого – 17 июля 2005-го – актер и умер на 79-м году жизни . Гражданская панихида состоялась 21 июля 2005 года в Театре сатиры, где актер прослужил сорок пять лет. Похоронили же его 12 участке (слева от колумбария) престижного Ваганьковского кладбища столицы.Через два года на могиле исполнителя роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" появился необычный памятник работы скульптора Александра Цигаля (его скульптурами украшен храм Христа Спасителя) и архитектора Александра Великатова. Памятник выполнен в виде вертикальной прямоугольной стелы из черного гранита, на которой закреплен барельеф актера. А по обеим сторонам из камня сделан занавес, напоминающий театральный.Как тогда рассказывал директор Театра Сатиры Мамед Агаев, памятник обошелся в 65 тысяч долларов (5 миллионов 528 тысяч рублей сегодня). Господи, помилуй!.. Но поскольку у семьи таких денег не было, а государство не помогло, то все средства на создание памятника выделил театр, коллектив которого ради этого отказался от месячной премии.Сегодня, спустя 16 лет после установки памятника, он находится в хорошем состоянии, родственники актера приходит сюда – убирают, чистят, моют. А еще на могиле Мишулина всегда лежат живые цветы – знак признательности и уважения от многочисленных поклонников.