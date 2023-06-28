Из-за аварии в Киржаче остались без воды три городских района. В результате аварии на трубопроводе...

Из-за аварии в Киржаче остались без воды три городских района.В результате аварии на трубопроводе нарушено холодное водоснабжение в районах "Пищепром", "Мебельная фабрика" и "Геологоразведка", сообщает https://vk.com/kirzhach.rajon.Аварийно-восстановительные работы ведет НП ВКХ «Водоканал». К работе привлечены 10 человек и 5 единиц техники.Завершить аварийно-восстановительных работ обещают к 10 часам вечера.Фото: https://vk.com