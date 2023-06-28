Избирком Владимирской области утвердил дистанционное электронное голосование на выборах в...

Избирком Владимирской области утвердил дистанционное электронное голосование на выборах в ЗС.Сегодня областная избирательная комиссия большинством голосов приняла решение о проведении дистанционного электронного голосования на выборах в Законодательное собрание- С 8.00 восьмого сентября, до 20.00 десятого сентября все избиратели Владимирской области получают возможность проголосовать независимо от того, где они находятся. Но немаловажное замечание- там где они находятся должен быть доступ к сети интернет и данные, которые люди сами вносили на портал госуслуг- они должны быть актуализированны- то есть паспортные данные, если они меняли паспорт должны быть актуальными.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Кроме того, чтобы проголосовать электронно, нужно будет заранее подать заявку. Их будут принимать с конца июля. Напомним, Владимирская область вошла в число двадцати четырех регионов в которых на сентябрьских выборах будет применяться это новшество.