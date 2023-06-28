Как отмечают главный мусульманский праздник Курбан- байрам во Владимире? На утреннюю молитву,...

Как отмечают главный мусульманский праздник Курбан- байрам во Владимире?На утреннюю молитву, посвящённую религиозному празднику, во Владимирской соборной мечети и возле неё собрались сотни правоверных мусульман.Курбан-байрам - праздник жертвоприношения. Знаменует завершение хаджа - обрядов, которые в течение нескольких дней проходили паломники, находясь в высокочтимой Мекке.Праздник является важной частью исламской культуры и традиций. Он объединяет мусульман со всего мира, напоминает о важности сострадания, щедрости и служения другим.После утренней молитвы верующие посещают кладбище и молится за умерших, приносят в жертву животное, а затем готовят из его мяса различные блюда, угощая и нуждающихся в помощи людей.Фото ГТРК "Владимир"