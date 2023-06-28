Глава Облизбиркома Вадим Минаев рассказал о ходе избирательных кампаний региона и отметил, что пока всё проходит спокойно. В этом году жителям области предстоит выбрать чиновников в

Глава Облизбиркома Вадим Минаев рассказал о ходе избирательных кампаний региона и отметил, что пока всё проходит спокойно. В этом году жителям области предстоит выбрать чиновников в представительные органы местного самоуправления и депутатов Заксобрания восьмого созыва. По состоянию на среду, 28 июня, пять региональных отделений партий выдвинули своих кандидатов в Облпарламент. ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России» и