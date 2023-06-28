Корреспондент ГТРК Владимир Максим Калашников побывал на священном празднике...

Корреспондент ГТРК "Владимир" Максим Калашников побывал на священном празднике мусульман.Курбан-байрам - второй главный праздник у мусульман. Десятый день месяца зуль-хиджа, через 70 дней после Ураза-байрама - дня разговения. Знаменует завершение хаджа - паломничества в Мекку.Рушан Закиров, житель г. Владимира:- Священное место для всех мусульман. В стопах ислама сказано - это один из столпов ислама - что каждый мусульманин должен посетить Мекку.В этот день правоверные вспоминают пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву Аллаху своего сына. За преданность и искреннюю веру Всевышний вознаградил пророка - сохранил жизнь ребенку и принял в качестве жертвы барана. Связанная с этим событием традиция - жертвоприношение животного, из мяса которого принято готовить различные блюда и угощать нуждающихся.Алиахмад Худойдодов, житель г. Владимира:- Помогаем бедным людям - кто не в состоянии. Навещаем больных, кто не в состоянии. И приглашают к себе домой за праздничный стол.Всё это - после утренней молитвы.Алишер Давлятшоев, житель г. Владимира:- Мы не едим до намаза праздничного. И после этого разговляемся. И отмечаем праздник.Посещение намаза - святая обязанность для мужчин. Перед обрядом к единоверцам обратился имам-мухтасиб Владимирской области Азат-хазрат Мунавиров.Азат-хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области:- Это праздник великодушия и щедрости, которые являются обязательными качествами мусульман и описаны в священном Коране.Курбан-байрам - важная часть исламской культуры и традиций. Праздник объединяет всех мусульман, напоминает о важности сострадания, щедрости и служения другим людям.Максим Калашников, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".