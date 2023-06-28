Центральный московский ипподром реконструируют в течение два с половиной – три года.

Центральный московский ипподром реконструируют в течение два с половиной – три года.Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о начале подготовительных работ на территории Центрального Московского ипподрома, который будет реконструирован. В настоящий момент обустраивают бытовой городок, штаб строительства с подключением от временных источников электро– и водоснабжения, также ведется устройство водоотведения. Кроме того, специалисты выявляют инженерные системы, завершают разработку концепции реконструкции.Необходимо создать объект мирового уровня, обеспечить комфортные условия для содержания животных, для работников, зрителей и жителей города, которые будут проводить в этом месте свой досуг. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин.По словам Загрутдинова, планируется реставрировать основное историческое здание, реконструировать дорожки с целью соответствия правилам проведения международных соревнований. Также руководитель департамента анонсировал строительство:обновленной инфраструктуры конного хозяйства;нового оборудованного тренинг-центра и конно-спортивного комплекса;ветеринарного сектора для круглосуточной оперативно помощи животных.Также планируется создание комфортных зон для зрителей, тренеров, спортсменов и животных, обновление уникального музея конного спорта и студии иппотерапии.А еще специалисты приведут в порядок новый переходный бульвар. Прогуляться про променаду смогут все желающие.Реконструкция ипподрома должна завершиться через два с половиной – три года.Центральный Московский ипподром является старейшим в стране и первым в мире рысистым ипподромом. Здесь проходят не только скачки. На ипподроме организуют забеги с "качалками" (так называют место наездника).В 1834 году состоялся первый рысистый забег. С того момента прошло почти 200 лет. Это значит, что Московский ипподром кардинально изменится впервые за два века.Ранее сообщалось об открытии станции Площади трех вокзалов после реконструкции. На запуске транспортно-пересадочного узла присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Подробнее об этом "Дни.ру".