Дача в теплое время года имеет массу преимуществ. Но иногда купить земельный участок – значит вырыть себе долговую яму.

Дача в теплое время года имеет массу преимуществ. Но иногда купить земельный участок – значит вырыть себе долговую яму.Прилечь на душистом газоне, собрать сочные ягоды, послушать птичий концерт наедине с природой — эти и другие радости приносит простой загородный домик. Однако дача порой тяготит владельца, если его амбиции противоречат законодательству. Прежде чем купить земельный участок, важно изучить правовые аспекты.Казалось бы, на даче все иначе: и воздух чище, и трава зеленее. Только гражданской ответственности и там не избежать.Депутат Чаплин напомнил, что бизнес на дачной территории вести запрещено. Исключение — если земельный участок относится к садовому некоммерческому товариществу при соблюдении ряда условий.Купить дачу и организовать на территории автосервис или автомойку — серьезное нарушение. Как пишет , за это могут оштрафовать и выдать предписание о запрете деятельности. В итоге земельный участок может оказаться для владельца бесполезным и убыточным, ведь налоги нужно платить регулярно.По словам Чаплина, запрещенный бизнес такого рода негативно сказывается на экологии. "При мытье машин в почву попадет химия, а при ремонте – масло", — цитирует депутата .Между тем интернет-издание сообщает, что подорожало и ведение дачного хозяйства. Зафиксирован рост цен на семена, удобрения и прочие приспособления. Так что купить земельный участок в надежде выращивать богатый урожай тоже рискованно. Из-за огромных издержек дача даже с прекрасной плодородной почвой может ударить по кошельку.