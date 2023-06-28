На видео попал автомобиль, который врезался в забор и перевернулся на крышу во Владимирской...

На видео попал автомобиль, который врезался в забор и перевернулся на крышу во Владимирской области.Кадры с места происшествия в Кольчугине, на которых красный "Опель" перевернулся колесами вверх, появились в соцсетях.О пострадавших не сообщается.Информация уточняется.Фото https://vk.com/alexautolive видео @Live_Vladimir