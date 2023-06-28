Народные приметы: 29 июня. Почему в Тихонов день нельзя принимать важные решения.
29 июня 2023...
Народные приметы: 29 июня. Почему в Тихонов день нельзя принимать важные решения.
29 июня 2023 года в народном календаре отмечается Тихонов день. Православная церковь чтит память епископа Амафунтского, святителя Тихона - чудотворца. Святому Тихону молятся для снятия зубной боли, избавления от болезней зубов.
Тихону Амафунтскому молятся об избавлении от переживаний, тревоги, испуга, навязчивых мыслей, об успокоении после плохих событий в жизни.
Что можно делать в Тихонов день?
Тихону молились о прекращении зубной боли. Считается, что этот день поможет в избавлении от недуга, если обратиться с такой просьбой к святому.
Сегодня день лучше провести с близкими, подарить им что-нибудь небольшое, но нужное.
Сегодня рекомендуется завершить домашние дела. День отлично подойдет для уборки, стирки и готовки за исключением выпекания.
Что нельзя делать в Тихонов день?
Нельзя готовить выпечку из теста, использовать для приготовления блюд муку. Это приведет к денежным трудностям.
Нельзя обижаться, таить обиду, продумывать план мести — таким образом можно испортить свою жизнь.
Нельзя собирать цветы и ставить их в доме – они принесут несчастья.
Не нужно в день Тихона принимать важные решения, а также проводить судьбоносные мероприятия, такие как свадьба, помолвка и другие, так как брак, заключенный сегодня, будет коротким, а помолвку скоро расторгнут.
Народные приметы на 29 июня 2023 года
Туман вечером — погода улучшится.
Рыба мечется в воде — будет ливень.
Колокол глухо звенит — к солнечной погоде.
Дождь с мелкими каплями — непогода затянется.
Млечный путь на небе хорошо виден — к ясному дню.
На окнах капли росы оседают — перед дождём.
Вороны сидят клювами в одну сторону — к сильному ветру.
Полевой вьюнок цветы закрыл — к осадкам.
Фото pxfuel.com