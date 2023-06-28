Народные приметы: 29 июня. Почему в Тихонов день нельзя принимать важные решения. 29 июня 2023...

Народные приметы: 29 июня. Почему в Тихонов день нельзя принимать важные решения.29 июня 2023 года в народном календаре отмечается Тихонов день. Православная церковь чтит память епископа Амафунтского, святителя Тихона - чудотворца. Святому Тихону молятся для снятия зубной боли, избавления от болезней зубов.Тихону Амафунтскому молятся об избавлении от переживаний, тревоги, испуга, навязчивых мыслей, об успокоении после плохих событий в жизни.Что можно делать в Тихонов день?Тихону молились о прекращении зубной боли. Считается, что этот день поможет в избавлении от недуга, если обратиться с такой просьбой к святому.Сегодня день лучше провести с близкими, подарить им что-нибудь небольшое, но нужное.Сегодня рекомендуется завершить домашние дела. День отлично подойдет для уборки, стирки и готовки за исключением выпекания.Что нельзя делать в Тихонов день?Нельзя готовить выпечку из теста, использовать для приготовления блюд муку. Это приведет к денежным трудностям.Нельзя обижаться, таить обиду, продумывать план мести — таким образом можно испортить свою жизнь.Нельзя собирать цветы и ставить их в доме – они принесут несчастья.Не нужно в день Тихона принимать важные решения, а также проводить судьбоносные мероприятия, такие как свадьба, помолвка и другие, так как брак, заключенный сегодня, будет коротким, а помолвку скоро расторгнут.Народные приметы на 29 июня 2023 годаТуман вечером — погода улучшится.Рыба мечется в воде — будет ливень.Колокол глухо звенит — к солнечной погоде.Дождь с мелкими каплями — непогода затянется.Млечный путь на небе хорошо виден — к ясному дню.На окнах капли росы оседают — перед дождём.Вороны сидят клювами в одну сторону — к сильному ветру.Полевой вьюнок цветы закрыл — к осадкам.Фото pxfuel.com