Дмитрий Дибров и покойный Борис Березовский связаны с Францией.

Дмитрий Дибров и покойный Борис Березовский связаны с Францией.Казалось бы, что объединяет покойного Бориса Березовского и Дмитрия Диброва?! Общего гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Покойный предприниматель и седовласый шоумен в свое время оба бросили якорь во Франции.Борис Березовский владел роскошным поместьем Шато де ла Гаруп на мысе Антиб, что расположен между Ниццей и Каннами. Особняк на Ривьере власти Франции конфисковали по делу об отмывании денег еще в 2015 году и сейчас выставили на продажу примерно за 100 млн долларов, сообщает портал "". Наследникам Березовского власти отказали в притязаниях на недвижимость, оставив их разбираться с долгами усопшего: отдать нужно чуть более 400 млн долларов.С имуществом Бориса Березовского все понятно, что же с ценностями Дмитрия Диброва? У него в Париже живет старшая дочь и подрастает маленькая внучка, в которой, признается телеведущий, он видит много своих черт. Шоумен грустит, что вынужден наблюдать за взрослением малышки лишь через экран смартфона, ведь отправиться во Францию не рискует. Как сообщает портал , мужчина боится гнева соотечественников, которые могут неверно характеризовать его отъезд и заподозрить стремление к эмиграции.Между тем сейчас обстановка во Франции неспокойна. Как пишет , в нескольких городах страны начались беспорядки вследствие убийства подростка. Так что Дмитрий Дибров в некотором роде обеспечивает себе безопасность, находясь в России.