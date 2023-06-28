Ночью во Владимирской области загорелось сразу два дома. 28 июня 2023 года в 2:06 в Главное...

Ночью во Владимирской области загорелось сразу два дома.28 июня 2023 года в 2:06 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре двух многоквартирных домов (город Кольчугино, улица Строительная, дома 14 и 16).Пожарные зафиксировали, что горит пристройка дома 14 и кровля дома 16. Площадь пожара составила 230 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших нет.Пожар ликвидировали 6 единиц техники и 18 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС по Владимирской области