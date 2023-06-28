В Нововязниках ведётся строительство новой модульной поликлиники. Учреждение будет обслуживать 10 тысяч человек из этого микрорайона города и окрестных деревень.

В Нововязниках ведётся строительство новой модульной поликлиники. Учреждение будет обслуживать 10 тысяч человек из этого микрорайона города и окрестных деревень.На строительство выделен 21 миллион рублей. Работы ведутся по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Поликлинику строят рядом со стационаром. На втором этапе возведут новый корпус стационара.«Эпоха старых, незнающих ремонта поликлиник и больниц уходит в прошлое. Впереди, благодаря национальным проектам, новые здания медучреждений, капитально отремонтированные действующие, новое современное оборудование в них — все для людей», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.