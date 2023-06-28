28 июня Сергей Бодров-старший отмечает день рождения. Ему исполняется 75 лет.

28 июня Сергей Бодров-старший отмечает день рождения. Ему исполняется 75 лет.Сегодня режиссера поздравляют многочисленные поклонники, коллеги и близкие люди. К сожалению, в этот важный день рядом с Сергеем Владимировичем нет единственного сына, в котором он не чаял души. Многие знают, насколько тяжело сценарист переживал потерю наследника, но не все помнят, что перед этим он не раз сталкивался с драмами и в любовных делах.Как напоминает , сегодня фильмография Сергея Бодрова-старшего включает десятки работ, в том числе любимые зрителями картины "Кавказский пленник" и "Монгол". В свои 75 лет режиссер по-прежнему активно трудится и продолжает радовать публику новыми фильмами. А вот о том, что творится в личной жизни сценариста, известно мало. Об этом, в отличие от своего творчества, он предпочитает не распространяться.Сергей Бодров-старший связывал себя узами брака четыре раза. Первой супругой режиссера стала преподаватель исторического факультета МГУ Валентина. В 1971 у пары родился сын Сергей, но брак не просуществовал долго. Через шесть лет сценарист ушел из семьи, оставив маленького сына с женой. Потом у супругов еще были попытки склеить отношения, однако все закончилось разводом.Второй избранницей киноактера стала Клара Высоцкая. Детей в этом союзе не появилось, и спустя какое-то время он распался. В третий раз Сергей Бодров-старший женился на художнице Айжан Беккуловой. В этом браке у него родился второй ребенок – дочь Асия. Несмотря на появление наследницы, супругам не удалось сохранить отношения.В 90-е году в жизни Сергея Владимировича началась по-настоящему светлая полоса. Он поехал работать в Америку, а на родину вернулся уже с новой возлюбленной – коллегой по цеху Кэролин Кавальеро. В тот период Бодров-старший не только наслаждался собственными карьерными успехами, но и радовался за сына, который преуспевал в кинематографе. А в 2002 году случилось страшное. Сергей Бодров-младший неожиданно скончался, когда ему было всего 30 лет.Потеря наследника стала для Сергея Бодрова-старшего огромной личной трагедией. После любимого сына у него остались внуки Ольга и Александр. Режиссер души не чает в младших наследниках, но признается, что после смерти старшего его жизнь уже никогда не будет прежней.