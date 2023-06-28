Педагог-навигатор проекта «Билет в будущее», заместитель директора Асерховской школы Собинского района Никита Жаренов принял участие областном молодёжном форуме «Регион меняют люди», ..

Педагог-навигатор проекта «Билет в будущее», заместитель директора Асерховской школы Собинского района Никита Жаренов принял участие областном молодёжном форуме «Регион меняют люди», который прошел в Александрове.Форум проводился в рамках образовательного проекта «Голос Поколения. Регионы» от Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь и объединил 150 ярких, амбициозных молодых лидеров из 21 муниципального образования Владимирской области и города – побратима Докучаевска. Целью форума является развитие системы подготовки молодых кадров для реализации важных проектов в регионе.Образовательная нон-стоп программа областного форума включала тематические треки: «Сотрудничество в современных условиях», «Клиентоцентричность», «Проектная работа» и «Развитие мышления», деловые игры, хакатон и презентацию лучших проектов.Команда под руководством Никиты Жаренова представила проект «Инициатива в действии!», который направлен на создание новых форматов, инициатив Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Проект получил высокую оценку от правительства Владимирской области и экспертов Росмолодёжи. Данный проект будет реализован на территории региона в 2023-2024 учебном году и поможет в развитии движения детей и молодёжи во Владимирской области.«Форум «Голос поколения. Регион меняют люди» прокачал мои гибкие навыки и компетенции. Показал, как нужно работать в команде, чтобы стать настоящим лидером. В рамках моего проекта главной связкой трех направлений: труд, профессия и своё дело стал проект «Билет в будущее», который даёт возможность ученикам 6-11 классов и их наставникам открыть новые горизонты мира профессий, попробовать себя в различных направлениях и найди своё призвание», – отметил Никита Жаренов.Справка о проекте «Билет в будущее»:Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ. Региональный оператор проекта - Владимирский институт развития образования им. Л.И. НовиковойПроект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, а также на цифровой .