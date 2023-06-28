Поликлиника в посёлке Боголюбово Владимирской области продолжает работать в прежнем...

Поликлиника в посёлке Боголюбово Владимирской области продолжает работать в прежнем режиме.Сообщения о закрытии поликлиники в Боголюбове не соответствуют действительности, заявляют в Суздальской районной больнице. Но какие сложности всё-такие есть, выяснил Максим Калашников.Небольшая группа пациентов перед регистратурой, у кабинетов врачей-тоже самое. Приём-по талонам и в порядке живой очереди. Маргарита Назарова ждёт мужа, который записан к стоматологу.Маргарита Назарова, жительница посёлка Боголюбово:- Нам эта работа нравится их. Отношение такое - лояльное, внимательное. Мы довольны стоматологами своими.Кабинет физиотерапии. Сейчас здесь ждут новое оборудование. Под воздействием света, ультразвука и тепла организм быстрее восстанавливается после болезней и травм.Яна Исамухамедова, медицинская сестра:- Иногда меня спрашивают - помогает? Приходят некоторые. Я говорю - знаете, 28 лет скоро будет, как я здесь работаю. Я бы здесь иначе не работала, если бы не видела реальной помощи людям.Поликлиника в посёлке Боголюбово работает в прежнем режиме. Слухи о её закрытии беспочвенны - заявляют врачи. Как и в целом по области, в медучреждении есть кадровый дефицит, но над этим работают. Недавно решили проблему с врачом-гинекологом.Марина Бонова, акушерка:- Сейчас мы более менее укомплектованы двумя врачами - у нас приезжает Илья Анатольевич один раз в неделю из Суздальской РБ. И мы попросили помочь нашей больнице Иванову Галину Яковлевну - это наш доктор, которая проработала тут 30 лет. Сейчас она пришла тоже к нам на полставки.Из Суздальской районной больницы приезжают и ведут приём и другие врачи - терапевт, хирург, невролог, онколог. В последние годы поликлинику оснастили новым аппаратами - рентгеновским и УЗИ. В ближайшее время здание капитально отремонтируют - в планах - коммуникации, крыша, внутренняя отделка. Цена вопроса- порядка тридцати шести миллионов.Сергей Тимкин, главный врач Суздальской районной больницы:- Если бы мы пытались закрывать эту больницу, мы просто напросто бы тогда бы не тратили деньги на разработку проектно-сметной документации по ремонту этого здания. Мы стараемся не закрывать лечебное учреждение во время ремонта. Это создаёт определённые неудобства, но я думаю - население с пониманием относятся к этим вопросам ко всем.Также в планах-закупка медицинской техники, идёт поиск кадров.Сейчас к Боголюбовской поликлинике приписаны 6 тысяч пациентов, а всего в сельском поселении-12 тысяч населения. Суздальский район активно застраивается новыми домами, больше детей в школах. Так что курс-на развитие. В том числе медицинской сферы. Когда врачей спрашивают про закрытие, они советуют не верить слухам. И не волноваться. Это вредно для здоровья.Максим Калашников, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".